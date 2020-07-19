باسيل من الديمان: طبّقنا الحياد في “الخارجيّة” ونؤمن بالشخصيّة اللبنانيّة المستقلّة

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أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل من الديمان أننا “مع تحييد لبنان عن المشاكل والصراعات والمحاور وطبّقنا ذلك في وزارة الخارجيّة ونؤمن بالشخصيّة اللبنانيّة المستقلّة والانتماء إلى “اللبنانيّة”.

وقال باسيل: ” التحييد قرار ذاتي أسميناه النأي بالنفس والحياد قرار منّا ومن الآخرين كي يُطبَّق بهدف التموضع الإستراتيجي”.

وطالب الذهاب نحو توافق داخليّ وتأمين مظلّة دوليّة لاحترام الحياد وتطبيقه من قبل الدول ووجوب اعتراف الدول المجاورة بهذا المبدأ.