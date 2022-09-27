باسيل: نحرص على أفضل العلاقات مع العرب ولرئيس يخرج لبنان من أزمته

أشار رئيس تكتل لبنان القوي النائب “جبران باسيل” إلى أنّ “هناك يقينًا كاملًا من قبلنا أن لبنان بحاجة دائمًا – كونه بلدًا صغيرًا – إلى احتضان دائم من الدول العربية التي وقفت إلى جانبه باستمرار”، وقال: “لمَّا تدخلت في شؤونه كنا أول من اعترض على هذا التدخل من موقعنا السيادي، وهذا يحتّم علينا أن نرفض تدخل لبنان في شؤون الدول العربية أو أي دول أخرى، نحن “يكفينا الذي فينا”، وليس لدينا القدرة على ممارسة سياسات خارجية في هذا الاتجاه. من أجل ذلك، ومن هذه الناحية يأتي حرصنا على أفضل العلاقات مع الدول العربية كلها، لا مصلحة لنا في غير هذا”.

كلام باسيل جاء خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، على رأس وفد ضم النواب: سيزار أبي خليل، شربل مارون، جورج عطا الله، محمد يحيى، جيمي جبور وإدغار طرابلسي. وبعد اللقاء، قال باسيل: “تشرفنا اليوم كوفد من التكتل بزيارة سماحته مرة جديدة في هذه الدار الكريمة بعد البيان الصادر عن سماحة المفتي الذي أكد من خلاله أنه على رأس دار جامعة لكل اللبنانيين”.

وشدّد على تشكيل “حكومة تستطيع ممارسة الصلاحيات المطلوبة منها في فترة عصيبة يمر بها لبنان وفي أزمة حادة مثل التي نمر بها” وقال: “كيف اذا لا سمح الله نقع في فراغ لا يحتمل أزمة سياسية إضافية، وهناك توافق على هذا الامر وان شاء الله يقوم المعنيون بالجهود اللازمة حتى يكون لدينا حكومة في القريب العاجل”.

وعن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، قال باسيل: “الفراغ مميت للبنان في المرحلة التي نحن فيها، ولذلك أكدنا لسماحة المفتي خوفنا منه. ولأننا نستهيب أيضاً عمق الازمة المالية والاقتصادية، قدمنا هذه المرة مقاربة مختلفة على حسابنا بتضحية منا ولكن من دون تنازل عن فكرة اساسية التي هي التمثيل لرئيس الجمهورية، ان كان بالمباشر او بالتأييد”.

وأضاف: “هذا الشيء الذي يحتم علينا ان نتوافق كلبنانيين كأكثرية لازمة في المجلس النيابي على انتخاب رئيس يتمتع بالصفات اللازمة ليساعد في إخراج لبنان من الازمة الحالية. وهذا الامر يجنبنا الفراغ، ويجب ان يحصل الانتخاب في الفترة الفاصلة عن نهاية تشرين الاول ما يقربنا كلبنانيين من بعضنا البعض”