الأحد 11 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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باسيل: ميشال عون دفع الثمن بسبب خيار "مواجهة الفساد"

منذ 41 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في تصريح من مخيم بشتودار، “لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة، وكما حققنا الشراكة بقانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية، سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة”.

ولفت إلى أنّه “عندما تحدثنا عن التضحية قصدنا اسم الرئيس، وليس بالرئاسة أو صلاحياتها”، مشيرًا إلى أنّ “عهد الرئيس السابق ميشال عون مفخرة للتيار الوطني الحر، لأنه دفع الثمن بسبب خيار مواجهة الفساد”.

واعتبر باسيل، “أننا محكومين بمنظومة تسرقنا”، وتريد “تربيحنا جميلة”، موضحًا أنّه كما لطخوا أياديهم بالدم في الحرب لطخوها بمال اللبنانيين، ونحن بقينا “أوادم ونضاف”.

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