باسيل: نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون

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عقب استقالة الحكومة، وفي أول تصريح له بعد وقوع انفجار بيروت المشين، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: “امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون”.

امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة… نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 11, 2020