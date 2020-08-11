باسيل: نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون

جبران باسيل
جبران باسيل

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عقب استقالة الحكومة، وفي أول تصريح له بعد وقوع انفجار بيروت المشين، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: “امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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