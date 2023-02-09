باسيل يؤيّد دعوة البطاركة: نريد رئيسًا يُنفّذ برنامجًا إنقاذيًا

قدّم النائب جبران باسيل على رأس وفد من التيار الوطني الحر، ضم النائبين جورج عطالله وأسعد درغام، ومرشح التيار في الكورة غسان كرم، التعازي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، بضحايا زلزال تركيا وسوريا.

باسيل قال بعد اللقاء: “نحن أمام مأساة إنسانية كبيرة طالت الشعبين السوري والتركي وتعاطفنا مع كل إنسان متضرر من كل الطوائف والمجتمعات، بخاصة من يصعب وصول المساعدات لهم في ظل الظرف الصعب، كما ونوجه نداء إلى الدول التي فرضت حصارًا لرفعه عن سوريا، واستمعنا من سيدنا يوحنا عن الأضرار التي أصابت حلب وسوريا ونحن نمد اليد العون للجميع”.

وأضاف: “تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية كما نؤيد دعوة البطاركة المسيحيين الذين فوضوا البطريرك الراعي لنقوم بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، بخاصة أنّه استحاق وطني وليس فقط مسيحيًا أو مارونيًا، ونحن ملزمون بالاتفاق خصوصًا إذا تم بحسب الدستور والنصاب، ونحن نريد أن نصل إلى برنامج إنقاذي ورئيس ينفذ هذا البرنامج أيضًا”.