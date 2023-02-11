باسيل يتساءل: لمصلحة من تُضرب هذه السلطة الدستورية الباقية؟

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّ “هناك محاولات واضحة لتشويه موقف التيار من عدم المشاركة بجلسات التشريعية خلال فترة الفراغ الرئاسي، وتصويره على أنه موافق على أي جلسة ببنود يُشتّم منها مصالح خاصة” .

وقال باسيل في فيديو عبر تويتر: “التيار أكّد منذ زمن أنه لا يقرّ قوانين خاصة يستفيد منها أفراد، إنما هو مع قوانين عمومية تطال الجميع وتكون لمصلحة الدولة”.

وأضاف: “التيار قال إن المجلس النيابي بفترة الشغور هو حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس وليس للتشريع بشكل مفتوح، إنما لأمور طارئة تتعلّق بأوضاع مستجدة وتكون مفاعيلها مرتبطة بهذه الأوضاع، وهذا الأمر ساروا به خلال عام 2014 و2016 الأطراف الذين يشوّهون بكذبهم موقف التيار اليوم”.

كما شدد باسيل على أنه “لا يجوز المس بصلاحيات الرئيس المتعلقة بإصدار القوانين وردّها، خاصة إذا كانت تتعلّق بسياسات وطنية مستقبلية في ظل حكومة منقوصة الصالحية والدستورية والميثاقية”.

وتابع: “مجلس النواب الحالي هو الوحيد المكتمل الشرعية، لماذا جعلوه منقسماً وفاقد للميثاقية، إذا سار بمسارات متنازع عليها دستورياً”.

الى ذلك، سأل باسيل: “لمصلحة مَنْ ضرب هذه السلطة الدستورية الباقية، وبالتالي لا يجوز دعوة المجلس النيابي من دون حالة قصوى إلى جلسات تحمل بنود غير ضرورية ومشكوك حتى في إقرارها”.