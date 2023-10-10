باسيل يرفض استخدام أرض لبنان للأعمال الحربيّة: لا للعودة إلى زمن "فتح لاند"

اعتبر رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أنّه “بقدر ما ندعم حق المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على أرض فلسطين، نرفض كلّ استخدام لأرض لبنان من جانب أي طرف غير لبناني، كمنطلق لأعمال حربية”.

باسيل أضاف على حسابه عبر منصة “إكس”: لا للعودة إلى زمن فتح لاند.

بقدر ما ندعم حق المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على ارض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب اي طرف غير لبناني، كمنطلق لأعمال حربية. لا للعودة الى زمن فتح لاند. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 10, 2023

يشار إلى أنّ “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أعلنت في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وقالت في بيان إنّه “اتكالًا منا على الله، وقيامًا بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزء لا يتجزء في المعركة مع شعبنا في فلسطين، وبخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركّز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان”.

وأضافت “القسام” في البيان، أنّه “سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة الباسلة”.