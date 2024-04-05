باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مساء اليوم الجمعة أنا ما يميز اللبنانيين هو قدرتهم على أن العيش بتشارك فعلي من خلال المناصفة وعدم التعاطي بمنطق العدد والقوة لأن لا شيء ثابتاً وهذا رآه اللبنانيون عبر تاريخهم كيف انقلبت القوة.

وأضاف: “عندما يعتقد احد ان بإمكانه التحكم ببقية اخوانه المواطنين وينتصر على اسرائيل فهو واهم”.

كلام باسيل، يأتي بعد ساعات من خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله والذي قال فيه: “بمجرد وقف الحرب فهذا يعني هزيمة لإسرائيل وانتصار للمقاومة، بغض النظر عن كل التفاصيل الأخرى”.

وأضاف باسيل في حفل إفطار بجبيل “واهم من يظن اننا يمكن مواجهة عدو كإسرائيل اذا كنا مشتتين ودولتنا بالأرض ووحدتنا مهددة وشراكتنا على المحك”.

وقال: “حرام أن نفكر انه بالبندقية وحدها ينتصر لبنان، فهذا البلد ينتصر أولا بتنوعه الذي يجعل منه نموذجاً وإسرائيل لا يمكن أن تكون مثلنا ثقافياً مهما كانت قوتها”.

ولفت باسيل الى ان “جميع اللبنانيين لا يريدون الحرب بل نتنياهو وحده يريد الحرب فهل نعطيه إياها؟ لا.. بل نطالب بوقف النار ولا نعرف انعكاسات هذه الحرب علينا وإذا كان الثلاثمئة شهيد لا يصبحون ثلاثة آلاف؟!

وتابع “أفهم أن نعمل حرباً لصالح لبنان لكن لا أفهم أن نصنع حروباً ليست لمصلحة لبنان معروف من يريد وينتظر الحرب على لبنان ويريد أن “ينزل بواريده”.

وختم: “نحن كتيار وطني حر سنبقى نعبِّر عن قناعاتنا طالما أن سقفنا وحدتنا وسيادة لبنان ولبنان قبل كل شيء ونحفظه بقوتنا ووحدتنا”.