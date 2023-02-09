باقري التقى بو حبيب: إيران مستعدّة لتقديم أيّ دعم يُطلب منها

أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني علي باقري كني، بعد لقائه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، إلى أنّ الحديث تطرق إلى “أفضل المناخات التي بإمكاننا أن نعزز من خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.

وأضاف: “كما تعرفون فإن العلاقات الثنائية الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية تاريخية وطريقة وقديمة، وهذا ما يتيح المجال أمامنا كبلدين وحكومتين وشعبين أن نعزز مستوى العلاقات الثنائية والتعاون البناء بيننا في مختلف المجالات أكثر من أي وقت مضى”.

باقري كني تابع: “أعيد التأكيد أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية ستبقى دائما الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة داعمة ومؤازرة لها ومدافع عنها في مختلف المجالات ولن تألو جهدًا في تقديم أي دعم يطلب منها من أجل تأمين الغد الأفضل والحياة الرغيدة الى لبنان الشقيق وشعبه العزيز. ولدينا قناعة راسخة أن النخب اللبنانية السياسية من جهة، والشعب اللبناني من جهة أخرى لديهم الوعي والبصيرة والحكمة الكافية التي تؤهلهم لتقرير مستقبل هذا البلد الشقيق من خلال الإرادة الوطنية اللبنانية المستقلة والحرة بعيدًا عن أي إملاءات خارجية”.

بدوره، أشار بو حبيب بعد اللقاء إلى أنّه جرى التطرق إلى المساعدات التي تنوي إيران تقديمها وقال: سأنقل ما تم بحثه إلى الوزراء المختصين وإلى رئيس الحكومة.