بالأرقام: إنخفاض عدد العاملين في القطاع المالي

جاء في وكالة “أخبار اليوم”:

أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أن هناك 19,324 فردًا يعمل في القطاع المالي في لبنان في نهاية العام 2021، أي بانخفاض قدره 17% من 23,246 شخصًا في نهاية العام 2020، وانخفاضًا بنسبة 26% من 26,101 شخصًا في نهاية العام 2019. وشكّل عدد الموظفين العاملين في المصارف التجارية نسبة 91.7% من المجموع، يليه العاملين في المؤسسات المالية بنسبة 4.6 والمصارف المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة 3.7%. كما بلغ عدد العاملات الإناث في القطاع المالي في لبنان 9,277 امرأة في نهاية العام 2021، أي ما يعادل 48% من القوى العاملة في القطاع. وقد وردت هذه الأرقام قي التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وبلغ عدد العاملين في المصارف التجارية 17,716 موظفًا في نهاية العام 2021، أي بانخفاض 17% من 21,366 موظفًا في نهاية العام 2020، وبانخفاض 26% من 23,954 موظفًا في نهاية العام 2019. وتألّف عدد العاملين في المصارف التجارية في نهاية العام 2021 من 12,053موظفًا في مراكز غير تنفيذية، أو 68% من المجموع، يليه 5,471 موظفًا في مراكز تنفيذية (31% من المجموع)، و192 شخصًا في منصب مدير عام أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام (%1.1). بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد العاملات الإناث في المصارف التجارية في لبنان 8,645 في نهاية العام 2021، ما يمثل 48,8% من إجمالي عدد العاملين في المصارف التجارية. علاوة على ذلك، شكّل عدد خريجي الجامعات العاملة في المصارف التجارية في لبنان نسبة 81,2% من مجموع العاملين في هذه المصارف في نهاية العام 2021، يليه عدد الموظفين الحائزين على شهادة البكالوريا بنسبة 11.3% وعدد الموظفين الحائزين على شهادة ما دون البكالوريا أو شهادة جامعية بنسبة 7.5%.

أيضًا، بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية 884 موظفًا في نهاية العام 2021، أي بتراجع بنسبة 18.5% من 1,084 موظفًا في نهاية العام 2020، وتراجع بنسبة 32.9% من 1,318 موظفًا في نهاية العام 2019. وتألّف عدد العاملين في المؤسسات المالية في نهاية العام 2021 من 417 موظفًا في مراكز تنفيذية، و 417 موظفًا في مراكز غير تنفيذية (47.2% لكل منهما)، و50 شخصًا في منصب مدير عام أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام (5.7%). بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد العاملات الإناث في المؤسسات المالية في لبنان 348 في نهاية العام 2021، ما يمثل 39.4% من إجمالي عدد العاملين في المؤسسات المالية. علاوة على ذلك، شكّل عدد خريجي الجامعات العاملين في المؤسسات المالية في لبنان نسبة 70% من مجموع العاملين في هذه المصارف في نهاية العام 2021، يليه عدد الموظفين الحائزين على شهادة البكالوريا بنسبة 20.3% وعدد الموظفين الحائزين على شهادة ما دون البكالوريا أو شهادة جامعية بنسبة 9.6%.

أخيرًا، بلغ عدد العاملين في المصارف المتوسطة والطويلة الأجل 724 شخصًا في نهاية العام 2021، أي بانخفاض 9% من 796 موظفًا في نهاية العام 2020، و بانخفاض 12.7% من 829 موظفًا في نهاية العام 2019. وتألّف عدد العاملين في المصارف المتوسطة والطويلة الأجل في نهاية العام 2021 من 452 موظفًا في مراكز غير تنفيذية (62.4%)، و250 موظفًا في مراكز تنفيذية (34.5%)، و22 شخصًا في منصب مدير عام أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام (3%). بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد العاملات الإناث في المصارف المتوسطة والطويلة الأجل في لبنان 284 في نهاية العام 2021، ما يمثل 39.2% من إجمالي عدد العاملين في المصارف المتوسطة والطويلة الأجل. كما شكّل عدد خريجي الجامعات العاملين في المصارف المتوسطة والطويلة الأجل في لبنان نسبة 78.5% من مجموع العاملين في هذه المصارف في نهاية العام 2021، يليه عدد الموظفين الحائزين على شهادة البكالوريا بنسبة 9.3% وعدد الموظفين الحائزين على شهادة ما دون البكالوريا أو شهادة جامعية بنسبة 12.3%.