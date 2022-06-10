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بالأرقام.. ارتفاع المؤشرات الأمنية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي

منذ 40 دقيقة
قوى الأمن

قوى الأمن

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كشفت “الدولية للمعلومات”، في تقرير لها عن ارتفاع طفيف في المؤشرات الأمنية خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فقد ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 3.2% وجرائم القتل بنسبة 9% وجرائم السرقة بنسبة 1.2% بينما تراجعت حالات الانتحار بنسبة 7.7%.

وفي مقارنة بين شهر أيار 2021- 2022 نتبين ارتفاعاً في جرائم سرقة السيارات بنسبة 19% وفي جرائم القتل بنسبة 20% بينما تراجعت جرائم السرقة بنسبة 33% وحالات الانتحار بنسبة 38.5%.

جدول يبين جرائم السرقة والقتل والانتحار خلال الـ 5 أشهر الأولى 2021- 2022 وشهري أيار 2021- 2022.

 

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