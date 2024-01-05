الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالأرقام.. تراجع كبير بالجرائم المُهمّة خلال العام 2023

منذ 45 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

“تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولًا إحصائيًّا حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) المرتكبة خلال العام 2023 بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مقارنةً مع عام 2022، كما جرى توقيف /12،299/ شخصًا خلال العام المنصرم.

وتؤكّد أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة، وهي تدعوهم إلى التّحلي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ 112، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    وفد من "التقدمي" في السفارة الإيرانيّة.. ورسالة من جنبلاط إلى رئيسي
    الليرة اللبنانية
    اتفاق بين شقير والأسمر بشأن الأجور وبدل النقل.. ماذا تضمّن؟
    وسيم منصوري
    منصوري: العلاقات المصرفية مع الإمارات لم تتغيّر

    الأكثر قراءة

    الناقورة
    بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة
    الشقة التي تم اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري
    مصدر أمني لبناني يكشف لفرانس برس تفاصيل جديدة عن اغتيال صالح العاروري
    سمير جعجع
    جعجع يطرح "علامات استفهام": وضع لبنان غامض وكلّ الاحتمالات واردة!