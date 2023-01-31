الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالأرقام.. تراجع نسبة الجرائم خلال الـ 2022

منذ 41 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّ “نسبة الجرائم الهامّة انخفضت خلال عام 2022، وتراجعت عمّا كانت عليه في خلال عام 2021، وذلك على الرّغم من الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان، والتي ترخي بثقلِها على الأوضاع المعيشية لعناصر قوى الأمن الداخلي ضباطًا ورتباءَ وأفرادًا، فضلاً عن تدنّي قيمة رواتبهم، والنّقص في العديد، والحاجات اللوجستية، إلّا أنّ جهود عناصر هذه المؤسّسة الوطنية الجامعة لم تتراجع، وهي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتوقيفهم، ومستمرّة في القيام بواجباتها، مهما اشتدّت الأزمات وبلغت التضحيات.

وفي هذا السياق، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً إحصائياً حول بعض الجنايات والجنح الهامة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سلب سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) خلال العامين المذكورين، والذي يُستدل منه هذا التراجع، في حين ارتفعت عمليات النشل بمعدل /2,86/%.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    "الدولار الأسود" يتأرجح.. كم سجّل صباحًا؟
    الاتحاد العمالي العام
    ما مصير "الإضراب العمّالي" في 8 شباط؟
    مرفأ بيروت
    مجموعات ومنظمات دولية تدعم بيطار: لمحاسبة الجناة في انفجار المرفأ

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى