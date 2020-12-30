بالأرقام: عدّاد الإصابات بـ”كورونا” يتجاوز الـ2000

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 13 حالة وفاة و2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. في سياق متصل، توقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الأعياد، قائلاً: “ما يحصل مؤشر غير سليم يضعنا في عين العاصفة بعد 10 كانون الثاني”.

واعتبر أنّ الجدل بشأن قرار إقفال البلد هو “جدل بيزنطي”، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة والجهات المعنية تتابع إصابات كورونا ويتمّ إقفال البلدات التي ترتفع فيها الحالات وعلى الجميع تحمّل المسؤولية.

أما عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحوّر، فقال وزير الصحة: “نتابع الحالات التي وصلت من بريطانيا ولا يمكن أن نعلّق الطيران مع هذا البلد من دون تعليقه مع بلدان أخرى وصلت إليها أيضاً حالات مصابة بفيروس كورونا المتحوّر”.

وكان مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس أبيض قد حذّر من مرحلة ما بعد الأعياد، في ظلّ تسجيل حالة أولى من السلالة الجديدة بكورونا في لبنان.

ولفت الأبيض إلى أنّ “أكثر ما يدعو للأسف بشأن الارتفاع الحالي في أعداد مرضى كورونا في قسم الطوارئ لدينا هو حقيقة أن جزءاً كبيراً منه هو نتيجة لقرار متعمّد من قبل البعض لإعطاء الأولوية للفوائد الاقتصادية القصيرة الأجل، أو للترفيه الموقت، على متطلبات السلامة العامة”.

وتساءل أبيض: “كيف يمكننا بعد ذلك أن نطلب من أصحاب المستشفيات الخاصة زيادة سعة أسرّتهم والمخاطرة بالخسارة المادية إذا لم يتم دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد؟ لماذا يستجيبون لنداءات الواجب والمسؤولية تجاه مجتمع يتقصد فيه الكثيرون العيش بتهور ولا مبالاة؟”.