بالأرقام.. غرفة العمليات تنشر تقريرها اليومي عن إنتشار “كورونا” في لبنان

سجَّلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، 5 اصابات جديدة رفعت عدد حالات كورونا الى 682.

وفي هذا السّياق، نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للسرايا الحكومية، تقريرها اليومي حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” المُستجد في لبنان.

وأعلن التقرير، عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 682 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وبحسب التقرير، تصدَّر قضاء المتن القائمة من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا” حيث سجّل 139 حالة، واحتل قضاء بيروت المرتبة الثانية حيث سُجِّل فيه 116 حالة أما قضاء كسروان فاحتل المرتبة الثالثة بـ 80 حالة، ليأتي قضاء بشرّي في المرتبة الرابعة بـ 66 حالة، وقضاء بعبدا في المرتبة الخامسة بـ 55 حالة، وأمّاجبيل فاحتل المرتبة السادسة حيث سُجّل فيه 48إصابة.

وأوضح التقرير، أن “عدد الوفيات بلغ 22، فيما حالات الشفاء 130”.

وبالنسبة لعدد الفحوصات المخبرية منذ 21-2-2020، فلفت التقرير إلى أن “عددها وصل الى 20363”.

وأشار التقرير، إلى أن “46% من حالات كورونا أصابت الإناث، و54% أصابت الذكور”.

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