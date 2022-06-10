بالأرقام.. كلفة التنقل داخل لبنان تسجل مستويات قياسية!

نشرت الدولية للمعلومات تقريرًا بعنوان: كلفة الكلم: 5,046 ليرة الأكثرية عاجزة عن تحملها، جاء فيه:

مع وصول أسعار البنزين إلى مستويات عالية وغير مسبوقة أصبحت أكثرية اللبنانيين عاجزة عن تحمل كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة سواء للذهاب إلى العمل أو النزهة أو لتأمين الحاجات والمستلزمات.

وأضاف, فبعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 666 ألف ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 28,000 ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 5046 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين.

(وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة, وكما تنخفض كلما كان طراز السيارة حديث وتستهلك كميات أقل من البنزين).

وتابع, تتوزع هذه الكلفة على البنود التالية:

كلفة البنزين: 3,918 ليرة وتمثل نسبة 78% من الكلفة.

كلفة الزيت والفلتر للمحرك:122 ليرة.

كلفة البطارية: 63 ليرة.

كلفة الدواليب: 255 ليرة.

كلفة البوجي: 42 ليرة.

كلفة زيت الأتوماتيك: 31 ليرة.

كلفة كوابح أمامية وخلفية: 177 ليرة.

كلفة ماسحات للزجاج: 24 ليرة.

كلفة غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 35 ليرة.

رسوم الميكانيك: 9 ليرات.

تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 370 ليرة.

ومثلاً كلفة الرحلة ذهاباً وإياباً:

طرابلس- بيروت 810 الاف ليرة لبنانية.

بيروت- جونية 252 الف ليرة لبنانية.

بيروت- صيدا 454 ألف ليرة لبنانية.

بيروت- زحلة 535 ألف ليرة لبنانية.

بيروت- بعلبك 810 الاف ليرة لبنانية.

بيروت- حلبا، عكار 910 الاف ليرة لبنانية.

بيروت- بنت جبيل 1,230مليون ليرة لبنانية.

بيروت- الناقورة 1 مليون ليرة لبنانية.

ضمن مناطق بيروت نحو 110 الاف ليرة لبنانية.

ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو-مارش-فيتاس-مروحة-قشاط المروحة-امورتيسور وغيرها).

ملاحظة: اعتمدنا لتحديد كلفة استهلاك البطارية-البوجي-الدواليب وغيرها، أن المسافة التي تقطعها السيارة سنوياً بمعدل 11 ألف كلم، وتم تحديد سعر صرف الدولار بـ 28,000 ليرة وسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 666 الف ليرة لبنانية.