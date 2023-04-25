بالأرقام.. كم ارتفعت أسعار الاستهلاك خلال شهر آذار؟

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنّ مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023، سجل ارتفاعًا وقدره 33,27% بالنسبة لشهر شباط 2023. كما سجّل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 32%.

– ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 33,57%.

– ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 38,54%.

– ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 34,68%.

– ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 25,65 %.

– ارتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 27,11%.

وذكرت أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023 سجل ارتفاعًا وقدره 263,84% بالنسبة لشهر آذار 2022.

ودعت إلى مزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالإدارة على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.