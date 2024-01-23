بالأرقام.. كم تبلغ تكلفة اجتياز كيلومتر واحد بالسيارة في لبنان؟

كشف تقرير أعدته “الدولية للمعلومات” عن كلفة اجتياز كيلومتر واحد بالسيّارة في لبنان، بناء على سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان والبالغ 1,500,000 ليرة،

وجاء في التقرير:

إذا ما اعتبرنا أنّ السيارة تستهلك صفيحة بنزين/170 كلم،

وإذا ما اعتبرنا أنّ هذه السيارة تقطع مسافة 12 ألف كلم/سنويًا،

تصبح كلفة الكيلومتر الواحد: 11,070 ليرة.

تتوزّع هذه الكلفة على البنود التالية:

– كلفة البنزين: 8,824 ليرة (170 كلم ÷ 1.500 مليون ليرة) أي ما يمثّل نسبة 80% من الكلفة،

– كلفة الدواليب: 447 ليرة (36000 كلم÷ 16.110 مليون ليرة = 180 دولارًا)،

– كلفة البطاريّة: 186 ليرة (24,000 كلم÷ 4.475 مليون ليرة= 50 دولارًا)،

– كلفة زيت المحرك: 492 ليرة (4000 كلم÷ 1.969 مليون ليرة= 22 دولارًا)،

– كلفة زيت الأوتوماتيك: 52 ليرة (36000÷1.879 مليون ليرة سنويًا= 20 دولارًا)،

– كلفة 4 بوجي: 155 ليرة (12000 كلم÷ 1,860 مليون ليرة= 21 دولارًا)،

– كلفة المكابح الأماميّة والخلفيّة: 186 ليرة (12000 كلم÷ 2.237 مليون ليرة= 25 دولارًا)،

– كلفة المسّاحات: 37 ليرة (24000 ليرة ÷ 895.000= 10 دولارات)،

– رسم ميكانيك: 43 ليرة (510 آلاف ليرة سنويًا÷ 12000 كلم)،

– تأمين إلزامي + تأمين ضدّ الغير: 522 ليرة (6,265 مليون ليرة سنويًا ÷ 12000 كلم)،

– كلفة غسيل السيّارة: 125 ليرة (بمعدل 6 مرّات سنويًا كلّ مرة 250 ألف ليرة).

مثالًا، تبلغ كلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا:

طرابلس- بيروت: 1,774,000 ليرة.

بيروت- جونية: 553,500 ليرة.

بيروت- صيدا: 995,000 ليرة.

بيروت- زحلة: 1,173,500 ليرة.

بيروت- بعلبك: 1,774,000 ليرة.

بيروت- حلبا (عكار): 1,995,800 ليرة.

بيروت- بنت جبيل: 2,698,000 ليرة.

بيروت- الناقورة: 2,193,600 ليرة.

ضمن مناطق بيروت: 240,000 ليرة.

علمًا أن بدل النقل اليومي المحدّد للعاملين في القطاع العام (وسوف يعتمد للعاملين في القطاع الخاص) هو 450,000 ليرة لبنانية أي ما يغطّي كلفة قطع مسافة 40 كيلومترًا ذهابًا وإياباً.

ولم تدخل في احتساب هذه الكلفة الحوادث + الأعطال المفاجئة + كلفة موقف السيارة.

وفي حال تم احتساب أنّ كلفة الأعطال المفاجئة هي 150 دولارًا سنويًا أي بمعّدل 1,119 ليرة/كلم، تضاف إلى الكلفة المذكورة أعلاه،

لتصبح الكلفة الإجماليّة 12,190 ليرة/كلم.