بالأرقام.. لبنان يحتلّ المرتبة الـ96 عالميًا في مؤشِّر التقدّم الاجتماعي

احتلّ لبنان المرتبة الـ96 عالميًّا والعاشرة إقليميًّا في مؤشِّر التقدّم الاجتماعي عن عام 2024، وفق الأرقام التي نشرتها مبادَرة التقدّم الاجتماعي، وهي مؤسَّسة لا تبغي الربح.

وقد صنّفت النسخة العاشرة للمبادرة من مؤشِّر التقدّم الاجتماعي من خلاله 170 دولة حول العالم وفقًا لنتائجها في مؤشِّر التقدّم الاجتماعي، وهو متوسِّط لثلاثة مؤشِّراتٍ، هي: مؤشِّر الاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة، ومؤشِّر أُسُس العيش الكريم، ومؤشِّر الفرص.

ويُحتسب كلّ من تلك المؤشِّرات استنادًا إلى أربعة عوامل ذات نِسَب تثقيلٍ متساوية وذات نتيجةٍ تراوح بين الصفر والمئة، بحيث يتضمّن مؤشِّر الاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة، على سبيل المثال، عامل التغذية والرعاية الطبيّة الأساسيّة، والمياه والصرف الصحّي، والمأوى، والسلامة الشخصيّة. كما يغطّي مؤشِّر أُسُس العيش الكريم نواحي تَوفُّر المعرفة الأساسيّة، وتَوفُّر المعلومات والاتّصالات، والصحّة، وجودة البيئة. أمّا بالنسبة لمؤشِّر الفرص، فهو يتناول الحقوق الشخصيّة، والحريّة الشخصيّة وحريّة الاختيار، وتقبُّل الآخر والشمول، والقدرة على الاستفادة من التعليم العالي.

وبحسب التقرير، فقد سجّل المتوسّط العالمي نتيجة 63.44 في مؤشّر التقدّم الاجتماعي لعام 2024، مسجّلاً أفضل أداء له في مؤشّر الاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة بنتيجة 77.04، تبعها مؤشّر أُسُس العيش الكريم (نتيجة: 61.52) ومؤشِّر الفرص (نتيجة: 51.76).

ولفت التقرير الذي ورد في النشرة التي تعدّها وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الاعتماد اللبناني، إلى أنّ أفضل نتيجة بين العوامل الـ12 قد برزت في معيار المأوى (نتيجة: 80.34)، تبعه عامل المياه والصرف الصحّي (نتيجة: 79.23) وعامل التغذية والرعاية الطبيّة الأساسيّة (نتيجة: 77.04)، فيما أتى أسوأ أداء للمتوسّط العالمي للمؤشّر تحت معيار عامل جودة البيئة (نتيجة: 48.97) وعامل الوصول إلى التعليم المتقدّم (نتيجة: 43.04).

بالأرقام، فقد تَصدَّرَت الدنمارك لائحة دول العالم في مؤشِّر التقدّم الاجتماعي لعام 2024 بنتيجة 90.38، تلتها النرويج (نتيجة: 90.32)، وفنلندا (نتيجة: 89.96)، وأيسلندا (نتيجة: 89.57)، والسويد (نتيجة: 89.09). إقليميّاً، أتت الكويت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المرتبة العالميّة: 48) في مؤشِّر التقدّم الاجتماعي لعام 2024 بنتيجة 73.44، تبتعها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة: 51؛ النتيجة: 72.92) وقطر (المرتبة العالميّة: 65؛ النتيجة: 69.29)، للذكر لا الحصر.

أمّا على الصعيد المحلّي، فقد احتلّ لبنان المرتبة الـ96 عالميًّا والعاشرة إقليميّاً في مؤشِّر التقدّم الاجتماعي عن عام 2024 بنتيجة 64.30.

في التفاصيل، سجّل لبنان نتيجة 81.91 في مؤشِّر الاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة (التصنيف العالمي: 83) ونتيجة 61.77 في مؤشِّر أُسُس العيش الكريم (التصنيف العالمي: 97) ونتيجة 49.21 في مؤشِّر الفرص (التصنيف العالمي: 100).

وقد كانت أفضل نتيجة يحرزها لبنان بين العوامل الـ12 في عامل التغذية والرعاية الطبيّة الأساسيّة (نتيجة: 93.59)، تبعه عامل المأوى (نتيجة: 84.44) وعامل توفّر المعرفة الأساسيّة (نتيجة: 80.35)، فيما أتى أسوأ أداء له تحت عامل جودة البيئة (نتيجة: 50.03) وعامل الشمول (نتيجة: 28.72).