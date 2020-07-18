بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” على البلدات اللبنانية
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ( 55 مقيمين و 20 وافدين) خلال يوم واحد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2775، ولفتت الوزارة، إلى أن “العدد الإجمالي للوفيات استقر على 40 حالة”.
وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات اللبنانية، وفقاً للآتي:
- المصيطبة (4)، طريق الجديدة (3)، الأشرفية والروشة (1) الروشة, الحمرا, الصنايع, راس النبع, (1) الملا (2)
- البسطة (1): (بيروت).
- الحدث (2)، الغبيري (1)، الجناح (4)، الليلكي (3)، برج البراجنة (1) الحازمية (1) كفرشيما (1) قرنايل (1) تحويطة الغدير
- (1): (بعبدا).
- البوشرية, بصاليم,, ضبية, الدكوانة, الفنار, اللنقاش, قرنة شهوان , الرابية, (1): (المتن).
- حي السلم (3), العمروسية (2) الشملان (1), عرمون (1), بشامون (1): (عالية)
- القلمون, (1): (طرابلس)
- توراتيج, (1) : (الكورة)
- شحور (6) , قانا, جبال البطن (1): (صور)
- كونين, رماش (1): بنت جبيل