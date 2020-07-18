بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” على البلدات اللبنانية

تقرير غرفة العمليات الوطنية عن آخر مستجدات كورونا
تقرير غرفة العمليات الوطنية عن آخر مستجدات كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ( 55 مقيمين و 20 وافدين) خلال يوم واحد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2775، ولفتت الوزارة، إلى أن “العدد الإجمالي للوفيات استقر على 40 حالة”.

 

وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات اللبنانية، وفقاً للآتي:

  • المصيطبة (4)، طريق الجديدة (3)، الأشرفية والروشة (1) الروشة, الحمرا, الصنايع, راس النبع, (1) الملا (2)
  • البسطة (1): (بيروت).
  • الحدث (2)، الغبيري (1)، الجناح (4)، الليلكي (3)، برج البراجنة (1) الحازمية (1) كفرشيما (1) قرنايل (1) تحويطة الغدير
  • (1): (بعبدا).
  • البوشرية, بصاليم,, ضبية, الدكوانة, الفنار, اللنقاش, قرنة شهوان , الرابية, (1): (المتن).
  • حي السلم (3), العمروسية (2) الشملان (1), عرمون (1), بشامون (1): (عالية)
  • القلمون, (1): (طرابلس)
  • توراتيج, (1) : (الكورة)
  • شحور (6) , قانا, جبال البطن (1): (صور)
  • كونين, رماش (1): بنت جبيل

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

بلدية مشغرة: إجراء فحوصات لمخالطين لمصاب وحجرهم حتى صدور النتائج

بلدية ددة: نتيجة فحص المشتبه باصابته جاءت سلبية

تعميم صورة طفل غادر منزل والده في الأوزاعي ولم يعد

فؤاد أيوب: ليلتزم الطلاب بالإجراءات الوقائية والإمتحانات بموعدها