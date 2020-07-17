بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” على البلدات اللبنانية
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ( 80 مقيمين و 21 وافدين) خلال يوم واحد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2700.
ولفتت الوزارة، إلى أن “العدد الإجمالي للوفيات استقر على 40 حالة”.
وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات اللبنانية، وفقاً للآتي:
الحمرا (5)، طريق الجديدة (3)، المزرعة (1)، الأشرفية والروشة (1): (بيروت).
بعبدا (8)، حارة حريك (5)، الشياح (2)، الحدث (3)، الغبيري (2)، الجناح (1)، الليلكي، الأوزاعي، المريجة (1): (بعبدا).
بيت الشعار، عيرون، الرابية، سن الفيل، برمانا، بقنايا، الضبية (1): (المتن).
كفرحيم، سبلين (1): (الشوف).
صوفر (5)، بشامون (5)، شويفات (2)، خلدة (2)، عالية (1): (عالية).
الصفرا (1): (جبيل).
مجدلايا (1): (زغرتا).
الشان(1): (عكار).
المرج (1): (البقاع الغربي).
البابلية(1): (صيدا).
الراشدية (9)، شحور(8): (صور).
ميفدون (1): (النبطية).
برج قلاوية (2)، شقرا، عبترون(1): (بنت جبيل).
عين جرفا (2): (حاصبيا).