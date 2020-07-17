بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” على البلدات اللبنانية

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ( 80 مقيمين و 21 وافدين) خلال يوم واحد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2700.

ولفتت الوزارة، إلى أن “العدد الإجمالي للوفيات استقر على 40 حالة”.

وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات اللبنانية، وفقاً للآتي:

الحمرا (5)، طريق الجديدة (3)، المزرعة (1)، الأشرفية والروشة (1): (بيروت).

بعبدا (8)، حارة حريك (5)، الشياح (2)، الحدث (3)، الغبيري (2)، الجناح (1)، الليلكي، الأوزاعي، المريجة (1): (بعبدا).

بيت الشعار، عيرون، الرابية، سن الفيل، برمانا، بقنايا، الضبية (1): (المتن).

كفرحيم، سبلين (1): (الشوف).

صوفر (5)، بشامون (5)، شويفات (2)، خلدة (2)، عالية (1): (عالية).

الصفرا (1): (جبيل).

مجدلايا (1): (زغرتا).

الشان(1): (عكار).

المرج (1): (البقاع الغربي).

البابلية(1): (صيدا).

الراشدية (9)، شحور(8): (صور).

ميفدون (1): (النبطية).

برج قلاوية (2)، شقرا، عبترون(1): (بنت جبيل).

عين جرفا (2): (حاصبيا).