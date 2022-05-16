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بالأسماء الفائزون في الشوف وعالية والمتن وبيروت الأولى

16 - مايو - 2022
الانتخابات

الانتخابات

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أعلن وزير الداخليّة بسام مولوي أسماء الفائزين في الشوف وعاليه كالآتي:

– عاليه: مارك ضو، اكرم شهيب، نزيه متى وراجي السعد.

– الشوف: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، جورج عدوان، نجاة عون، فريد البستاني، غسان عطالله، حليمة القعقور وبلال عبدالله.

وأسماء الفائزين رسميّاً في المتن، هم ملحم الرياشي، سامي الجميّل، الياس حنكش، ابراهيم كنعان، ميشال المر، هاغوب بقرادونيان، الياس بو صعب ورازي الحاج.

أمّا في بيروت الأولى، ففاز غسان حاصباني، نديم الجميّل، نقولا الصحناوي، هاغوب ترزيان، جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير وجهاد بقرادوني

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