بالأسماء.. الهيئة العليا للاغاثة تتابع عملية إخراج لبنانيين من أوكرانيا

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، “قيامها بتنسيق عملية إخراج عدد من اللبنانيين بالتعاون مع الشباب اللبنانيين في بعض المناطق الاوكرانية الخطرة، حيث تم تسجيل خروج 7 شباب من خاركوف وصلوا الى حدود المدينة في موكب سيارات. كما خرجت من منطقة تشرنيغاف على حدود بلاروسيا سيارتان هما: عائلة محمد فارس 6 اشخاص وعائلة ربيع شريف، اضافة الى سيارتين من سومي انطلقتتا وهي تقل 8 اشخاص وطفلين.

وانطلقت سيارة اخرى من خاركوف فيها عائلة جورج واكيم ونايف قزعون.

اما محمد عساف وزوجته وابنه فسوف يتم اجلاءهم خلال ساعة من منطقة جيتومير نحو الغرب”.