الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالأسماء.. الهيئة العليا للاغاثة تتابع عملية إخراج لبنانيين من أوكرانيا

5 - مارس - 2022

اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، “قيامها بتنسيق عملية إخراج عدد من اللبنانيين بالتعاون مع الشباب اللبنانيين في بعض المناطق الاوكرانية الخطرة، حيث تم تسجيل خروج 7 شباب من خاركوف وصلوا الى حدود المدينة في موكب سيارات. كما خرجت من منطقة تشرنيغاف على حدود بلاروسيا سيارتان هما: عائلة محمد فارس 6 اشخاص وعائلة ربيع شريف، اضافة الى سيارتين من سومي انطلقتتا وهي تقل 8 اشخاص وطفلين.

وانطلقت سيارة اخرى من خاركوف فيها عائلة جورج واكيم ونايف قزعون.

اما محمد عساف وزوجته وابنه فسوف يتم اجلاءهم خلال ساعة من منطقة جيتومير نحو الغرب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جولة لوزير الزراعة في فرنسا.. اليكم التفاصيل
    روداكوف: أزمة لبنان جزء كبير منها نتاج عوامل وتأثيرات خارجية
    وزارة الخارجية والمغتربين
    وزارة الخارجية تعزي بضحايا الطائرة المنكوبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!