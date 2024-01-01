بالأسماء.. عشرة نواب سيطعنون بـ"قائد الجيش"

أفادت معلومات “الجديد”، بأن “عمل التيار الوطني الحر على كتابة الطعن برفع سن التقاعد لرتبة عماد ولواء بات شبه منجز، مستندا إلى أنه لا يتمتع بالشمولية وعلى عدم توقيع 24 وزيرا”.

وأوضحت، “النواب الذين سيقدمون الطعن هم :جبران باسيل، جيمي جبور، جورج عطالله، سامر الثوم، شربل مارون، ندى البستاني، نقولا الصحناوي، سيزار ابي خليل، غسان عطالله وسليم عون”.

وكشفت، عن أن “نقاش جدي يجري داخل صفوف نواب التيار وقياداته حول صوابية تقديم الطعن وسط تجنّب عدد من النواب التوقيع عليه ومدى صوابية المعركة ضد جوزاف عون”.

وأضافت، “اجتماع موسع لتكتل لبنان القوي في اللقلوق في فترة الاعياد جرى فيه النقاش حول مختلف العناوين السياسية للعام الماضي من دون ان يسجل فيه اي خلاف حول اي عنوان”.