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بالأسماء.. عقوبات أميركية على شبكة دولية لحزب الله

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 7:56 مساءً
عناصر من مليشيا حزب الله

عناصر من مليشيا حزب الله

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الجمعة، عقوبات على 3 أفراد و10 شركات مرتبطة بحزب الله.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنّ “حزب الله” يستغلّ ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرّب من العقوبات.

وطاولت العقوبات، ممولاً لحزب الله يدعى عدنان عياد وابنه جهاد عياد، وشريكه عادل دياب، الذي سبق وفٌرضت عليه عقوبات من قبل “OFAC” في 18 كانون الأول الحالي.

أما بالنسبة للشركات، فهي الآتية، شركة الأمير، “هامر أند نايل”، “هاميدكو”، “جنرال ترايدنغ”، “غولدن غروب”، “إنشاءات”، “لاند متيكس”، “توب فاشن”، ‏‏”جمول وعياد للشحن”، و”‏‎Landmetics SAL Off-Shore”.

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