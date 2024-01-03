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بالأسماء.. "مشروع رئاسي متكامل" في جعبة الموفد القطري!

منذ ساعة واحدة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

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أشار مصدر نيابي إلى أنّه من المُرتقب أن يقوم موفد قطر جاسم بن فهد آل ثاني بزيارة بيروت، في مَهمّة جديدة عن الاستحقاق الرئاسيّ، حاملًا كما يتردد، مشروعًا رئاسيًا متكاملًا بالأسماء.

وأفادت المعلومات لصحيفة “الجمهورية”، بأنّ المبادرة باتت محصورة بإسمَي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، لكن تبقى أمام الأخير معضلة تعديل الدستور، بعد التمديد له سنة وهو أمر شائك وبحاجة إلى مقاربات جديدة.

وأوضحت المعلومات للصحيفة أنّه في حال تعذّر التوافق على تعديل الدستور، سيكون هناك إمّا اسم آخر، في جعبة الموفدين وإمّا ترك الأطراف السياسية اللبنانية تعلن مرشحيها و”لتحصل الانتخابات وليفز من يفز”.

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