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بالأسماء.. هؤلاء من يتحكّمون بسعر الدولار على الـ application!

منذ ساعة واحدة
الخبير التقني رامز القرا

الخبير التقني رامز القرا

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بعد القرار القضائي والتحرّك الأمني الذي شهده لبنان لملاحقة الصرافين غير الشرعيين، المتهمين بالمضاربة على الليرة، بدأت أسماء هؤلاء تظهر من مختلف المناطق، من الضاحية الجنوبية والشمال إلى الجنوب مرورًا بالبقاع، إلّا أنّ السؤال الأبرز يبقى: لمصلحة من يتحرّك هؤلاء؟ ومن يتحكّم بسعر الدولار على الـ application؟

هذا السؤال حملته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” إلى الخبير التقني رامز القرا، الذي أوضح أن التطبيقات الموجودة تعمل بمعظمها من مصادر تشغيل من خارج لبنان، وبعضها الآخر موجود في الداخل، إلا أن التحكم أو الحصول على سعر صرف الدولار من خلالها لا يتم تكنولوجيًا، بل هي بحاجة إلى من يلقّنها هذا السعر، وبذلك يتمّ التلاعب بسعر الصرف بحسب أهداف المشغلين.

كما أشار القرا إلى صعوبة ضبط هذه التطبيقات، وحتى استحالة السيطرة عليها عبر الانترنت، نظرًا إلى وجود مشغليها في بلدان خارجية، واصفًا البحث عنهم كالبحث عن إبرة في كومة قش.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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