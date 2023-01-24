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بالاسماء المدّعى عليهم من قبل القاضي بيطار

منذ 41 دقيقة
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

MTV
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لايزال زلزال القاضي بيطار يضرب الاجواء العامة بعد سلسلة قرارات قضائية في ما يخص التحقيقات في انفجار الـ 4 من آب 2022.

كشفت معلومات لـ mtv عن أنّ النيابة العامة التمييزيّة تسلّمت صباح اليوم الثلاثاء 24\1\2023 مذكرات استدعاء صادرة عن قاضي التحقيق في جريمة مرفأ بيروت طارق بيطار بالأسماء الآتية:

رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، العماد جان قهوجي، العميد كميل ضاهر، اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، العميد اسعد الطفيلي، غراسيا القزي وعميد من آل عزّ الدين، بالإضافة الى اسم عاشر لم تُعرف هويّته بعد.

وعلمت mtv أنّ بيطار سيستدعي هؤلاء للاستماع اليهم في ٦ و٨ شباط المقبل بصفة مدّعى عليهم.

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