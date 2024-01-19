الجمعة 7 رجب 1445 ﻫ - 19 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"بالتسوية أو بالقوّة".. غالانت يتعهّد بإعادة المستوطنين إلى الحدود مع لبنان

منذ 41 دقيقة
يوآف غالانت

يوآف غالانت

A A A
طباعة المقال

شدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت لنظيره الأميركي لويد أوستن، على أنّ “إسرائيل” ملتزمة بإعادة سكان الشمال على الحدود مع لبنان، إلى منازلهم بأمان، قائلًا “نقترب من اتخاذ القرار”.

وقال غالانت في حديثه مع نظيره الأميركي: “نفضّل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية، ومستعدون أيضًا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية”.

وكان غالانت قد اعتبر أمس الخميس، أنّه “علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود مع لبنان”.

وأضاف: “لا نرغب في الوصول إلى حرب في الشمال، ونريد إعادة مواطنينا إلى هناك بأمان”. إلّا أنّه أشار إلى أنّ “إسرائيل” قد تفرض حلًا عسكريًا لعودة السكان إلى ديارهم في الشمال، وفق قوله.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي “هناك تطورات خطيرة قد تحتم علينا الانجرار نحو الحرب في الشمال”، مهددًا بأنّ “حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنًا باهظًا في حال تدهور الأوضاع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس - تعبيرية
    بعد "الاستراحة".. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان!
    وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي
    وزير العدل: لانتخاب رئيس كي لا يكون لبنان بندًا على طاولة المفاوضات
    النائب سيمون أبي رميا
    أبي رميا: دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان تفتح أبوابها الإثنين

    الأكثر قراءة

    رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
    تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
    البحرية الأميركية
    بعد هجومٍ حوثي.. الجيش الأميركيّ يكشف عن مصير السفينة "كيم رينجر"
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!