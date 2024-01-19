"بالتسوية أو بالقوّة".. غالانت يتعهّد بإعادة المستوطنين إلى الحدود مع لبنان

شدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت لنظيره الأميركي لويد أوستن، على أنّ “إسرائيل” ملتزمة بإعادة سكان الشمال على الحدود مع لبنان، إلى منازلهم بأمان، قائلًا “نقترب من اتخاذ القرار”.

وقال غالانت في حديثه مع نظيره الأميركي: “نفضّل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية، ومستعدون أيضًا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية”.

وكان غالانت قد اعتبر أمس الخميس، أنّه “علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود مع لبنان”.

وأضاف: “لا نرغب في الوصول إلى حرب في الشمال، ونريد إعادة مواطنينا إلى هناك بأمان”. إلّا أنّه أشار إلى أنّ “إسرائيل” قد تفرض حلًا عسكريًا لعودة السكان إلى ديارهم في الشمال، وفق قوله.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي “هناك تطورات خطيرة قد تحتم علينا الانجرار نحو الحرب في الشمال”، مهددًا بأنّ “حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنًا باهظًا في حال تدهور الأوضاع”.