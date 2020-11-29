بالتفاصيل.. تدابير وزارة الداخلية والبلديات فيما يخص قرار فكّ التعبئة العامة

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً جديداً ‏يتعلّق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا اعتباراً من 30-‏11-2020 لغاية 7-12-2020.‏

وينصّ القرار على منع الخروج والولوج إلى الشوارع يومياً اعتباراً من الساعة 11 مساءً وحتى الـ5 من صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 30 تشرين الثاني الجاري ولغاية الإثنين 7 كانون الاول 2020.

‏وقد عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قرار وزير الداخلية والبلديات رقم ١٤٩٥ المتعلق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة ‎فيروس كورونا اعتباراً من ٣٠-١١-٢٠٢٠ ولغاية ٧-١٢-٢٠٢٠