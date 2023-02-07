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بالجرم المشهود.. توقيف سارق مزارات وصناديق صدقة

منذ 5 دقائق
توقيف المشتبه فيه

توقيف المشتبه فيه

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“بناءً على اتّصال من غرفة العمليات إلى مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت والإبلاغ عن محاولة سرقة أحد المزارات في محلّة ساحة ساسين – الأشرفية، ومن خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من توقيف المشتبه فيه، بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة أغراض من المزار، وتبيّن أنه يُدعى:

ن. د. (من مواليد عام 1982، سوري) حسب أقواله، وضُبِطَ بحوزته كميّة من حشيشة الكيف و”دفتر ورق لفّ سجائر”، وسُبحة صلاة كان قد سرقها من المزار المذكور.

وقد اعترف أنّه قام بعدّة سرقات لمزارات وصناديق صدقة من مناطق عدّة، منها في بيروت وبرج حمّود وسن الفيل وبرمّانا.

سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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