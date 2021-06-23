بالجرم المشهود.. توقيف مروجَي مخدرات في الدورة وبرج حمود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “من خلال المتابعة الميدانية والاستعلامية، توصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية مروجي مخدرات ينشطان في محلة الدورة والمناطق المحيطة، وهما: م. ع. (من مواليد عام 1989، سوري) وع. ب. (من مواليد عام 1980 سوري).

بتاريخ 18/6/2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات من الشعبة عملية نوعية ومتزامنة نتج منها توقيف الأول بالجرم المشهود في الدورة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية، وتوقيف الثاني في محلة برج حمود في المنزل حيث يقطنان. تم ضبط 47 مظروفا تحتوي على حوالى 211غ. قائمة من مواد مخدرة متنوعة: كوكايين، هيرويين، سالفيا، وحشيشة وعدد من الحبوب المخدرة وهاتفان خلويان.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن وتخزينها داخل شقتهما في محلة برج حمود.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.