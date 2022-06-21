بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات وأحد زبائنه

ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّ “من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، بتاريخ 13-06-2022، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات للمدعو (م. م. من مواليد عام 1996، مصري الجنسية) في محلّة قصقص، وهو: م. ن. (من مواليد عام 1990، فلسطيني الجنسيّة)”.

ولفتت، في بلاغ، إلى أنه “بتفتيشه، ضبط بحوزته: /19/ كيساً شفافًا، بداخل كل كيس /2/غ من مادة الهيرويين”، كما أشارت إلى أنه “بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج الهيرويين سيرًا على الأقدام”، مؤكدة أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفان مع المضبوطات لدى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما”.