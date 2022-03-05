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بالجرم المشهود.. توقيف مروّج مخدّرات في فرن الشباك

5 - مارس - 2022
توقيف بالجرم المشهود في برج حمود

توقيف بالجرم المشهود في برج حمود

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2-3-2022 من توقيف بالجرم المشهود أحد المروجين اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “هيونداي” في محلة فرن الشباك، ويدعى:

– م. ب. (مواليد عام 1984، لبناني)

وضبطت بحوزته /54/ مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين، و/4/ مظاريف تحتوي حشيشة الكيف و/3/ هواتف خلوية.

أودع مع المضبوطات المرجع المختص، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء.

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