بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف متهمَين بتنفيذ عدة سرقات بمزرعة الشّوف

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة طالت عدداً من المنازل ومبانٍ قيد الإنشاء في بلدة مزرعة الشّوف. بنتيجة المتابعة المكثّفة والتّحريّات التي قامت بها مفرزة بيت الدّين القضائية، اشتبهت بتورّط شخصين بتنفيذ هذه السّرقات، وأنّهما ينويان تنفيذ سرقات إضافيّة، وهما:

_ ج. أ. ك. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)

ع. أ. ح. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)

تمّ وضعهما تحت المراقبة الدّقيقة لمدّة تجاوزت عشرين يوماً، وبتاريخ 11-12-2023، رُصِدا، ليلاً، على متن سيارة رباعية الدّفع نوع “بلايزر” لون أسود، فتمّ تعقّبهما من قبل دوريّة من المفرزة، وعند وصولهما إلى أحد المنازل المنوي سرقته، في بلدة المزرعة، ودخول أحدهما إليه، أطبقت عليهما قوّة من المفرزة المذكورة، وأوقفت الأول على متن الآلية وهو يقوم بمراقبة واستطلاع محيط المنزل، في حين تم توقيف الثاني بالجرم المشهود، وهو يقوم بسرقة مكيّفات المنزل.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وارتكابهما أكثر من عشر سرقات، لأدوات صحيّة ودعائم حديديّة وماكينات تكييف وأسلاك نحاسية، وغيرها… وبعضها قد نفّذ بواسطة الكسر والخلع. واعترفا أنّهما باعا المسروقات للمدعوين

_ع. ب. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)

ع. ز. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)، تمّ توقيفهما أيضاً.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاّ بإشارة القضاء المختص.