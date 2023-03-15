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بالخرائط.. طوني نمر يكشف "معلومة مهمّة" عن الهزّة التي ضربت قبرص

منذ 25 دقيقة
طوني نمر

طوني نمر

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أوضح خبير الزلازل طوني نمر أن “الهزة الأرضية التي حصلت اليوم جنوب غرب قبرص هي بقوة 4.2 درجات وتبعد حوالي 290 كلم عن بيروت. مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء الأولى) يقع في نطاق القوس القبرصي (Cyprus Arc) ويبعد حوالي 950 كلم عن مركز هزة الأمس (النجمة الصفراء الثانية) على القوس الهيليني (Hellenic Arc)”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “هاتان الهزتان غير مرتبطتان بشكل مباشر بزلزالي 6 شباط في تركيا (الدوائر البيضاء). وفي إطار آخر ومستقل، وتحديثاً لتغريدتي في 28-2-2023 حول الضغوطات على الجزء الشمالي لفالق البحر الميت في شمال غرب سوريا، يبدو أنّ هذه الضغوطات تأثرّت أكثر بقليل ممّا كان ظاهرًا من النموذج المرفق آنذاك”.

وأشار نمر إلى أن “هذه المعلومة تأتي في سياق تحديث المعطيات العلمية، ولا تستدعي التصرّف إطلاقاً خارج إطار المألوف للأخوة في مناطق شمال غرب سوريا”.

وختم بالقول: “وفي ما يخص سلسلة اللاذقية البحرية والتي تشكل الجزء الشرقي من القوس القبرصي، ما زلت أراقب الحركة عليها منذ ما قبل 6 شباط في إطار عملي المعتاد”.

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