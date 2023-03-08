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بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان

منذ 12 دقيقة
طوني نمر

طوني نمر

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عرض الباحث في علم الجيولوجيا طوني نمر على حسابه عبر “تويتر” نتائج دراسات وهي عبارة عن مجموعة من الخرائط التي تبيّن واقع التركيبات الجيولوجية في لبنان والجوار.

نمر قال: “لمزيد من التوعية على الواقع الزلزالي في لبنان، أنشر في التغريدات اللاحقة بعضًا من نتائج الدراسات التي سبق ونشرتها في مجلات أكادمية عالمية”.

وأضاف: “الخريطة المرفقة تبيّن واقع التركيبات الجيولوجية في لبنان والجوار”.

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