بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان

عرض الباحث في علم الجيولوجيا طوني نمر على حسابه عبر “تويتر” نتائج دراسات وهي عبارة عن مجموعة من الخرائط التي تبيّن واقع التركيبات الجيولوجية في لبنان والجوار.

نمر قال: “لمزيد من التوعية على الواقع الزلزالي في لبنان، أنشر في التغريدات اللاحقة بعضًا من نتائج الدراسات التي سبق ونشرتها في مجلات أكادمية عالمية”.

وأضاف: “الخريطة المرفقة تبيّن واقع التركيبات الجيولوجية في لبنان والجوار”.

لمزيد من التوعية على الواقع الزلزالي في لبنان، أنشر في التغريدات اللاحقة بعضاً من نتائج الدراسات التي سبق ونشرتها في مجلات أكادمية عالمية.

الخريطة المرفقة تبيّن واقع التركيبات الجيولوجية في لبنان والجوار. pic.twitter.com/obDkuNLUU5 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 8, 2023

دراسة عن الحركة الزلزالية النشطة لفالق روم في لبنان تجدونها على هذا الرابط https://t.co/GntQxJzlno pic.twitter.com/mGPUZZSp6F — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 8, 2023

دراسة عن الحركة الزلزالية النشطة لفالقي راشيا وسرغايا في لبنان تجدونها على هذا الرابط https://t.co/lJaw3hyucI pic.twitter.com/IuAJPRoWwS — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 8, 2023

دراسة عن الحركة الزلزالية النشطة لفالق اليمونة في لبنان تجدونها على هذا الرابط https://t.co/lOqCqSfOtq pic.twitter.com/sQSZhH7oV3 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 8, 2023

دراسة عن الحركة الزلزالية غير النشطة لفالق حاصبيا في لبنان تجدونها على هذا الرابط https://t.co/cY0jQICkfe pic.twitter.com/HDFwPmmYWl — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 8, 2023