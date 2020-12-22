بالصورة – إحراق شجرة الميلاد في سير الضنية

أحرق مجهولون ليلا، شجرة الميلاد في بلدة سير – الضنية، التي تبرع بها أحد الاشخاص مع اقتراب عيد الميلاد، تعبيرا عن العيش المشترك في البلدة الضناوية.

يذكر أن هذه الشجرة تم إحراقها السنة الماضية، رفضا لوضعها في البلدة. في السياق نفسه، أقدم مجهولون الأسبوع الماضي على احراق مغارة وشجرة في باحة كنيسة السيدة جديدة الفاكهة وتمزيق صورة الميلاد على جنب الطريق ومحاولة حرق شجرة الميلاد قيد الإنشاء في منطقة الزيتون الفاكهة.

وبعد سيطرة الاهالي والدفاع المدني على النيران حضرت قوة من مخابرات الجيش وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الفاعلين. كما ودان مكتب المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك العمل الفتنوي الذي قام به مغرضون جهلة في بلدة جديدة الفاكهة في منطقة البقاع الشمالي، الذي أدى الى احتراق مغارة وشجرة الميلاد في باحة كنيسة مار جرجس، ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى التحرك لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

واعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى الوزير السابق ميشال فرعون ان “هذا الحادث المدان بعيد عن اخلاق اللبنانيين المؤمنين بالعيش الواحد، وان عيدي الميلاد ورأس السنة هما مناسبة للمحبة والتلاقي والأمل عاشها اللبنانيون في لبنان وفي منطقة البقاع الشمالي بالذات على مر أجيالهم”.