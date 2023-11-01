بالصورة.. استشهاد فتى لبناني بغارة إسرائيليّة على بلدة جنوبيّة

استشهد الفتى حسين كوراني، متأثرًا بجراح أصيب بها أمس الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة معادية على بلدة ياطر.

وجاء ذلك بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، باستهداف الحي الغربي من قرية ياطر، بغارة من مسيّرة وبقذائف مدفعية من الناحية الجنوبية.

يأتي ذلك فيما يسود الهدوء قرى القطاعين الغربي والأوسط منذ صباح اليوم، بعد قصف إسرائيلي عنيف ومتقطّع مساء أمس، طال عددًا من القرى المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة غربًا وحتى بلدة رامية شرقًا.

فيما شكّلت الحرائق المشتعلة منذ أيام في الأحراش المتاخمة للخط الأزرق خطورة لفرق الإطفاء بسبب القنابل العنقوديّة.