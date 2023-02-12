بالصورة: اشتعال أنابيب النفط في عكار!

اشتعلت النيران من جديد في التسريبات النفطية، المستمرة منذ فترة طويلة دون معالجة، من خطوط أنابيب النفط، في محلة العبدة، في محافظة عكار العابرة لسهل عكار من العراق وحتى منشآت النفط في البداوي طرابلس.

ويعمل عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين-العبدة، على إهماد النّيران، وسط مخاوف من تمدّدها بسبب الكميّات النفطيّة المتسرّبة عبر أقنية المياه الشتويّة والحقول المجاورة.

وكان أهالي المنطقة وسكّان المنازل القريبة من موقع التسرّب، ناشدوا مراراً وتكراراً وزارة الطّاقة وإدارة منشآت النّفط العمل على إصلاح هذه الأنابيب المهترئة واستبدالها بأنابيب جديدة لرفع المخاطر البيئيّة التي تسبّبت بها، منذ أكثر من سنتين دون معالجات جديّة.