بالصورة: اكتشاف جديد في عكار من الحقبة العثمانية

باشرت بلدية الغزيلة – عكار عملية إعادة كشف النفق الحجري الذي كان بني أيام العثمانيين لتأمين مياه نبعين تحت الارض وجرها في تلك الحقبة.

وقال رئيس البلدية محمد الأسعد: إن “هذا النفق هو من أهم الآثار في البلدة والتي يعود تاريخها للحقبة العثمانية القديمة”، مشيراً الى أنه “بعد الدخول الى النفق الاساسي، تبين انه مبني بأرضيته وجدرانه وسقفه من الحجارة البازلتية السوداء المقصوبة والمقببة من الاعلى وفي الأرضية مجرى حجري لتسهيل عبور المياه الى الخارج بشكل هندسي متناسق هو بطول حوالي ال 30 مترا بعرض حوالي المتر وارتفاعه أكثر من متر ونصف متر.

ويتفرع منه في الداخل نفقان متوازيان تحت الأرض بنيا بالطريقة نفسها ايضا لتأمين مجرى مياه النبعين المتباعدين عن بعضهما. وقد جفت مياههما في هذه الفترة.

وأكد الأسعد أن “البلدية ستسعى الى إعادة الحياة الى هذا النفق عبر إعادة ترميمه على أمل إعادة تدفق مياه النبعين القديمين، ووضع بوابة حديدية عند مدخله وفتحه أمام من يريد الاطلاع عليه ليصبح في عداد المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها محافظة عكار والتي يعود الكثير منها الى الحقبة العثمانية، خصوصا أن في البلدة اطلالا لعدد من المنازل القديمة المبنية من الحجر البازلتي الاسود والمعقودة من الداخل والتي تنتمي الى التاريخية نفسها”.

وأمل من “المديرية العامة للآثار إيفاد خبراء للاطلاع على هذا النفق وإدراجه على لائحة الجرد العام للآثار والمساهمة بإعادة الترميم”.