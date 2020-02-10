أخبار لبنان بالصورة.. العثور على حوت نافق على شاطىء الصرفند في فبراير 10, 2020 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك عثر صيادون على حوت نافق على شاطئ الصرفند، وقد تمّ التواصل مع ميلاد فخري، وهو من مركز علوم البحار، المزيد من الأخبار مواكب للمشاركة في احتجاجات الغد.. ومتظاهرون من الشمال إلى… فبراير 10, 2020 جثتان داخل شقة في القليعات فبراير 10, 2020 والذي سيتسلمه غداً من مفرزة الشواطئ، لتشريحه ومعرفة ما إذا كان هو نفسه الحوت الذي ظهر قبل أيّام الصرفندحوتلبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK