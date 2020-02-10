أخبار لبنان

بالصورة.. العثور على حوت نافق على شاطىء الصرفند

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عثر صيادون على حوت نافق على شاطئ الصرفند، وقد تمّ التواصل مع ميلاد فخري، وهو من مركز علوم البحار،

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والذي سيتسلمه غداً من مفرزة الشواطئ، لتشريحه ومعرفة ما إذا كان هو نفسه الحوت الذي ظهر قبل أيّام

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