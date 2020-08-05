بالصورة – العلم اللبناني منكساً على مدخل قصر بعبدا

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نكّس قصر بعبدا العلم اللبناني على مدخل القصر حدادًا على شهداء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وسط حالة استنفار أمني كبير وأوامر بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث.

العلم اللبناني منكّساً على مدخل قصر بعبدا حدادًا على شهداء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت pic.twitter.com/Ej0x0dIzF4 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2020