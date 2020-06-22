بالصورة – “المعلومات” توقف مروجَي مخدرات بالجرم المشهود في محلة المكلّس

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كل من م. ف. (مواليد 1998، لبناني)، وع. ح. (مواليد 2000، لبناني) بالجرم المشهود في محلة المكلّس، خلال قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على حقيبة سوداء بداخلها كمية من المخدرات معدّة للترويج، وهي عبارة عن:

وفي إطار المتابعة المستمرة لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات وتعاطيها على كل الأراضي اللبنانية، تقوم دوريات الشعبة بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية حيث تكثُر هذه العمليات، وذلك بهدف توقيف مروّجيها والحدّ من انتشار هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية مروّجَين ينشطان ضمن مناطق عدّة في محافظة جبل لبنان، وهما:

– م. ف. (مواليد ۱۹۹۸، لبناني)

– ع. ح. (مواليد ۲۰۰۰، لبناني)

وبتاريخ 15/6/2020، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- في محلة المكلّس، خلال قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على حقيبة سوداء بداخلها كمية من المخدرات معدّة للترويج، وهي عبارة عن:

23 ظرفاً بداخلها مادة باز الكوكايين زِنة الظرف الواحد منها تتراوح بين 0،6 و1،5غ.

41 ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين، زِنة كل ظرف قرابة /1،5/غ.

240غ من مادة حشيشة الكيف.

8 حبّات من الحبوب المخدّرة، من نوع “Donoxia”

وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن في مناطق: الشويفات والمنصورية والمكلّس.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.