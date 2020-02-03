بالصورة.. الممثل اللبناني وسام صباغ ينجو من حادث سير مروع
نجا الممثل و مقدم البرامج اللبناني وسام صباغ، من الموت إثر تعرضه أمس، لحادث سير مروع.
وانتشرت صورة لوسام من داخل المستشفى وآثار الدماء على وجهه ويده ورجله حيث تعرض لبعض الخدوش والجروح.
وسام صباغ يتعرض لحادث سير مروّع.. وينجو بأعجوبة https://t.co/WwCMTmwimE
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— موقع بيروتكم الالكتروني (@BeirutcomMag) February 3, 2020