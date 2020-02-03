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أخبار لبنان

بالصورة.. الممثل اللبناني وسام صباغ ينجو من حادث سير مروع

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نجا الممثل و مقدم البرامج اللبناني وسام صباغ، من الموت إثر تعرضه أمس، لحادث سير مروع.

وانتشرت صورة لوسام من داخل المستشفى وآثار الدماء على وجهه ويده ورجله حيث تعرض لبعض الخدوش والجروح.

 

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