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بالصورة: بيان لمحافظ بيروت بشأن بيع الكحول

منذ 12 ساعة
محافظ بيروت مروان عبود

محافظ بيروت مروان عبود

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت، جاء فيه :
نأمل الإيعاز لمن يلزم التشدد في مراقبة المحلات التجارية والكيوسكيات الموجودة في محلة الجميزة وشارع أرمينيا – محلة مار مخايل، لجهة منعها بيع وتقديم المشروبات الروحية بالقدح، على أن يقتصر نشاطها على بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة، شرط إستحصالها على رخصة البيع ذات الصلة من دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية، مع منع وقمع كافة التجمعات على الأرصفة وضمن الأملاك العامة وأمام تلك المحلات والكيوسكات وحولها، ويحصر بيع وتقديم المشروبات الروحية بالقدح بالمؤسسات السياحية (مطاعم، ملاهي، حانات وغيرها) المرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات المختصة.
على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإفادتنا بالنتيجة.

بيان لمحافظ بيروت

بيان لمحافظ بيروت

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