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بالصورة.. تراجع ملحوظ في الجرائم المرتكبة خلال 3 أشهر

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 2:28 مساءً
جريمة- تعبيرية

جريمة- تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) المرتكبة خلال الأشهر الثلاثة من مطلع عام 2023 (كانون الثّاني، شباط وآذار)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. كما جرى توقيف في خلال هذه الفترة /1065/ مطلوبًا.

وجاءت النتائج وفق ما تظهر الصورة المرفقة.

وتؤكّد هذه المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، وهي تدعوهم إلى التحلّي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/ وأن يحرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين النافذة واحترامها، فالأمن مسؤولية مشتركة”.

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