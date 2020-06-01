بالصورة – تكسير زجاج وغرفة الانتظار داخل مستشفى سير الضنية الحكومي

مستشفى سير الضنية
مستشفى سير الضنية

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عمدت مجموعة من الشبان إلى تكسير زجاج وغرفة الانتظار داخل مستشفى سير الضنية الحكومي، بعد وقوع خلاف إثر دخول أحد المرضى أمس إلى المستشفى المذكور بعد تعرّضه لحادثة سقوط.

وفي التفاصيل، أنّه كان قد تقرّر إجراء عملية جراحية للمريض اليوم، وبسبب حاجة العملية الجراحية إلى معدات خاصة وتأخر وصولهاـ استاء الأهل وأقدم بعضهم على تكسير زجاج المدخل الرئيسي للمستشفى وغرفة الإنتظار، كما تعرّض مكتب الدخول في المستشفى لبعض التخريب.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

تكسير في مستشفى سير الضنية
تكسير في مستشفى سير الضنية
المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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