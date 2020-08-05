بالصورة – تنكيس العلم اللبناني عند مدخل السرايا حدادا على شهداء انفجار المرفأ

انفجار بيروت
انفجار بيروت

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نكّس العلم اللبناني عند مدخل السرايا الحكومية، حدادا على شهداء انفجار مرفأ بيروت.

كما نكّس القصر الجمهوري العلم اللبناني عند مدخل قصر بعبدا حدادا على شهداء انفجار مرفأ بيروت الأبرار.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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