بالصورة – تنكيس العلم اللبناني عند مدخل السرايا حدادا على شهداء انفجار المرفأ
نكّس العلم اللبناني عند مدخل السرايا الحكومية، حدادا على شهداء انفجار مرفأ بيروت.
كما نكّس القصر الجمهوري العلم اللبناني عند مدخل قصر بعبدا حدادا على شهداء انفجار مرفأ بيروت الأبرار.
نكَس العلم اللبناني عند مدخل السراي الحكومي حدادًا على شهداء إنفجار مرفأ بيروت#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #Beirut #prayforbeirut #pcm pic.twitter.com/hxNjFb1gix
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 5, 2020
المصدر صوت بيروت إنترناشونال