بالصورة: تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على وفاة الملكة اليزابيث

أعلن قصر بعبدا تنكيس العلم اللبناني في القصر حداداً على وفاة ‏الملكة اليزابيث الثانية.‏

وكان أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة أعلن فيها الحداد ‏الرسمي ‏على وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.‏

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر شهرة في العالم والتي ‏‏تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز ‏‏96 ‏عاماً، الخميس في قصرها في بالمورال، لتفتح الباب أمام مرحلة ‏جديدة ‏في تاريخ العرش الملكي تحيط بها أسئلة كثيرة.‏

ونُكّس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام في لندن الذي تقاطرت ‏إليه ‏جموع غفيرة مساء، وبدأت ردود الفعل المعزية والمشيدة ‏بمسيرتها ‏الطويلة تتقاطر من كل أنحاء العالم.‏

وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً، عملا ببروتوكول ‏‏عمره قرون، بعد أن تبوأت الملكة العرش لمدة قياسية بلغت سبعين ‏عاماً.‏

تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على وفاة الملكة اليزابيت الثانية pic.twitter.com/PEr71IXvrz — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 9, 2022