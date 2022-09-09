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بالصورة: تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على وفاة الملكة اليزابيث

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 11:02 صباحًا
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أعلن قصر بعبدا تنكيس العلم اللبناني في القصر حداداً على وفاة ‏الملكة اليزابيث الثانية.‏

وكان أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة أعلن فيها الحداد ‏الرسمي ‏على وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.‏

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، الملكة الأكثر شهرة في العالم والتي ‏‏تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز ‏‏96 ‏عاماً، الخميس في قصرها في بالمورال، لتفتح الباب أمام مرحلة ‏جديدة ‏في تاريخ العرش الملكي تحيط بها أسئلة كثيرة.‏

ونُكّس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام في لندن الذي تقاطرت ‏إليه ‏جموع غفيرة مساء، وبدأت ردود الفعل المعزية والمشيدة ‏بمسيرتها ‏الطويلة تتقاطر من كل أنحاء العالم.‏

وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً، عملا ببروتوكول ‏‏عمره قرون، بعد أن تبوأت الملكة العرش لمدة قياسية بلغت سبعين ‏عاماً.‏

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